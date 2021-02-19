Виталий Желанов: В Саратове выселяем бедных из центра на окраину, чтобы отдать дома другим людям

Проблему аварийных домов в контексте сохранения исторического облика центра Саратова обсудили в облдуме Фото: Александр Уриевский

В областной думе на заседании рабочей группы по сохранению исторического облика Саратова обсудили предложение о создании госпрограммы на всех уровнях — региональном, муниципальном и федеральном для выделения дополнительных средств на капитальный ремонт памятников культурного наследия.

Владимир Мухин, начальник областного Управления по охране объектов культурного значения, заявил, что не видит особого толка от написания очередной программы. Сколько их не будет, если нет денег, то и толку не будет. Но в принципе против новой программы такого рода чиновник не возражает.

- Отделять памятники особым порядком в отдельную программу не стоит. Нужно дополнительное финансирование Фонду капремонта на такие объекты. Субсидии кооперативам или ТС, у которых в управлении такие здания.

Лучший вариант — в программе капремонта учесть эти нюансы. На уровне РФ внести изменения, чтобы в том числе работы по реставрации Фонду можно было также проводить, а не только капремонт. И под это дополнить деньгами, потому что люди, которые там живут, не соберут никогда средств на реставрацию, потому что это совершенно иные суммы, чем на капремонт, — сказал Владимир Мухин.

- Сейчас некоторые собственники исторических зданий и памятников культуры специально способствуют разрушению объектов. Чтобы их побыстрее расселили. Надо сделать так за счет дополнительного финансирования, чтобы люди гордились, что живут в памятнике культурного наследия, и знали, что их дом будут реставрировать и восстанавливать, а не просто заморозят в рамках программы капремонта с фактически нулевой стоимостью жилплощади, потому что квартиры в таком доме никто не купит, — заметил председатель градозащитного совета Алексей Голицын.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации Саратова Виталий Желанов предупредил о социальной напряженности в случае, если в расселенные дома будут потом заезжать более состоятельные люди, которые готовы вложиться в их восстановление. Такое предложение прозвучало от общественников.

- Фактически мы говорим о том, чтобы заменить жильцов в старых домах.

Сейчас там живут самые бедные, наверное, люди. Они не платят даже те рубли, которые им на капремонт начисляют, и их не хватит никогда на этот ремонт. Но даже если город нашел возможность отремонтировать уже такой дом, туда надо будет по закону заселять людей, очередников таких же.

Мы практически выселяем насильно людей на окраины из таких домов, объясняем, что жить дальше в этих домах просто небезопасно. Они из центра не хотят переезжать. Но потом в этот дом придут более богатые люди, которые заселят его. Это чревато социальным взрывом, — считает Желанов.

По его мнению, такие дома хорошо бы сдавать в аренду, делать наемное жилье. Но при этом должен быть единый владелец, с которым можно договариваться, а «не как в гостинице «Россия», где 14 собственников и попробуй, договорись со всеми».

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