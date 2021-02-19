Соцопрос СГТУ: Николай Панков в три раза популярнее Николая Бондаренко

Николай Панков, депутат Государственной думы РФ

Результаты социологического опроса: Николай Панков в три раза популярнее Николая Бондаренко.

Такие данные предоставил «Центр городских и региональных исследований» СГТУ имени Ю. А. Гагарина, который провел социологическое исследование в феврале. В опросе на тему предстоящих выборов депутатов Государственной думы РФ приняли участие жители Волжского района Саратова.

Лидером стал действующий депутат Государственной думы Николай Панков (164 избирательный округ). Его поддерживают 36% избирателей.

Респонденты отвечали на вопрос: «За кого вы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?» предпочтения респондентов распределились следующим образом: «за» Панкова проголосовали бы 42%, «за» Бондаренко — 6%.

Жители Волжского района хорошо знают Николая Панкова по его делам, как считает депутат Саратовской городской думы от Волжского района Александр Янклович.

- Николай Панков — один из самых популярных политиков нашего региона. Он обладает большим опытом, его хорошо знают жители области, особенно в тех районах, от которых он избирался. Там реализуются ряд знаковых проектов. Такие как новая школа и поликлиника в поселке Юбилейный, а также парк отдыха, который должен появиться в поселке. Конечно, люди доверяют тем политикам, которые занимаются делами, а не пустой болтовней. Поэтому результаты социологического исследования вполне закономерны, — отметил Герой России Янклович.

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