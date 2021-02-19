Житель Саратова добился для сына-инвалида лекарств на 40 млн рублей

Во Фрунзенском районе Саратова ребенка-инвалида оставили без дорогостоящего лекарства.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, отец ребенка обратился с заявлением в прокуратуру.

Семилетний мальчик страдает редким орфанным заболеванием. Ему жизненно необходим препарат «Спинраза», который стоит 5 млн рублей за упаковку.

В то же время министерство здравоохранения не закупило лекарство, что ставит жизнь ребенка под угрозу. Прокуратура обратилась в суд, который обязал Минздрав обеспечить юного пациента препаратом.

Сейчас закуплено лекарство на 40 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.