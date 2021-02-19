Житель Саратова добился для сына-инвалида лекарств на 40 млн рублей

Во Фрунзенском районе Саратова ребенка-инвалида оставили без дорогостоящего лекарства.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, отец ребенка обратился с заявлением в прокуратуру.
Семилетний мальчик страдает редким орфанным заболеванием. Ему жизненно необходим препарат «Спинраза», который стоит 5 млн рублей за упаковку.
В то же время министерство здравоохранения не закупило лекарство, что ставит жизнь ребенка под угрозу. Прокуратура обратилась в суд, который обязал Минздрав обеспечить юного пациента препаратом.
Сейчас закуплено лекарство на 40 млн рублей.
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