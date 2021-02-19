Израненный труп мужчины найден в Энгельсе ночью

Тело погибшего было найдено около часа ночи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области в ночь на пятницу, 19 февраля, был найден труп 41-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в квартире дома по 2-му микрорайону имени Урицкого примерно в час ночи.

Следователи начали проверку. Судмедэксперт осмотрел тело и место происшествия. На голове, груди и конечностях погибшего найдены многочисленные кровоподтеки.

По итогам проверки и определения причины смерти человека будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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