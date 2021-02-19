Аварийные дома в Саратове предложено сдавать за рубль владельцам офисов на первых этажах

Сегодня в центре Саратова десятки аварийных домов Фото: Александр Уриевский

В Саратове сегодня 81 многоквартирный жилой дом фактически расселен, но не снесен. При этом 43 из них мэрия не имеет права снести — в 30 домах еще сохранены права третьих лиц на помещения в них, а 15 домов являются объектами культурного наследия.

Об этом 19 февраля на заседании рабочей группы комитета по культуре Саратовской областной думы «О сохранении и реконструкции исторической части Саратова объектов, жилых домов, признанных аварийных» заявила Наталия Даниленко, председатель комитета по ЖКХ мэрии Саратова.

- По остальным надо уже работать, потому что рано или поздно программа сноса будет реализована, их снесут, — сказала Даниленко.

В заседании приняли участие представители градозащитного совета.

Градозащитники предложили разработать предложения по законной процедуре передачи в аренду за рубль тех зданий, которые представляют ценность для исторического облика, но не являются при этом памятниками или объектами культурного наследия. Если для этого требуется изменение нормативов или законов, то определить каких.

Начальник областного Управления по охране объектов культурного значения Владимир Мухин пояснил, что есть четкие ограничения в законе о «сдаче в аренду за рубль».

- Аренда объектов культурного наследия за рубль можно только тех, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и никак никем не используются, — сказал Мухин.

Это не касается тех зданий, которые объектами культнаследия не являются.

- Если есть конкретные дома, назовите, мы будем в каждом конкретном случае отвечать — аварийное здание или нет. Есть обременение или нет, — предложила градозащитникам Наталия Даниленко, председатель комитете по ЖКХ мэрии Саратова.

Представитель градозащитного совета Александр Ермишин предложил, если обременение третьих лиц — размещенные на первых этажах офисы или магазины, то именно этим людям дать возможность взять в аренду за рубль все здание с условием его сохранения и приведения в приличный вид.

Решено пойти по этому пути.

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