В Саратове студент украл имущество инженера-механика

В Волжском районе Саратова полицейские вчера, 18 февраля, задержали на улице Хрустальная 19-летнего студента второго курса.

- Ранее не судимого парня подозревают в краже двух боковых зеркал, четырех высоковольтных проводов, пары аккумуляторных клемм из Daewoo Nexia. Машина принадлежит 29-летнему инженеру-механику, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Общая сумма ущерба превысила 2,7 тыс. рублей. Студент признался в краже и отдал полицейским похищенное.

Его обязали явиться в отдел.

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