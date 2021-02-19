Количество закрытых из-за морозов школ в Саратовской области уменьшилось

В Саратовской области сегодня, 19 февраля, из-за морозов в школы не пошли ученики в 28 муниципальных образованиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, 2 320 учеников 2–4 классов 58 школ восьми районов не пошли на учебу из-за холодов. Это Аткарский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Краснопартизанский, Озинский, Перелюбский, Турковский.

С 2 по 6 классы не учатся более 17 тыс. ребят из 231 школы 23 муниципальных образований: Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Татищевский, Турковский, Федоровский, Хвалынский, п. Михайловский.

По восьмой класс оставили своих учеников дома пять школ Базарно-Карабулакского района. По девятый класс — шесть школ Базарно-Карабулакского и Перелюбского районов.

По 11 класс — 33 школы Балтайского, Воскресенского, Перелюбского, Саратовского, Татищевского районов и ЗАТО Светлый.

Более 25 тыс. учеников из 333 школ перевели на «дистанционку».

За парты сегодня вернулись дети из 13 муниципальных образований: Александрово-Гайский, Балашовский, Балаковский, Вольский, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский, Ровенский, Советский, Энгельсский, ЗАТО Шиханы, г. Саратов.

В Марксовском районе продолжаются каникулы.

Отдыхают также все первоклассники области.

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