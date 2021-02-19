Эвакуаторы авто в Саратове наращивают активность

Эвакуаторщики активизировались в Саратове Фото: Екатерина Семенова

В Саратове эвакуаторы забрали с улиц и увезли на штрафстоянку уже 189 машин с начала года.

В январе эвакуировали 87 машин, из них за нарушение правил стоянки 52 автомобиля.

В феврале активность эвакуаторщиков в Саратове заметно выросла. По данным на 17 февраля, владельцы не нашли на своем месте 102 машины, они все оказались на штрафстоянках, причем за неправильную парковку только 69 из них.

Многие авто переместили на штрафстоянку из-за того, что они оказались в зоне работы городских служб ЖКХ по уборке снега.

В конце января в министерстве транспорта и дорожного хозяйства прошло совещание, где принято решение об усилении работы по эвакуации автомобилей.

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