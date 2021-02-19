В Саратовской области зарегистрировано 220 новых зараженных коронавирусом

За сутки зарегистрировано 220 случаев коронавируса
Фото: Алиса ТИТКО
В Саратовской области за сутки зарегистрировано 220 новых случаев коронавируса.
На 19 февраля выявлено 47 640 зараженных, а выздоровевших — 42 642. За сутки вылечились 249 пациентов.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 96, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 19, Вольском — 11.
Среди зараженных за сутки 12 несовершеннолетних и 97 человек старше 60.
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