В Саратовской области зарегистрировано 220 новых зараженных коронавирусом

За сутки зарегистрировано 220 случаев коронавируса Фото: Алиса ТИТКО

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 220 новых случаев коронавируса.

На 19 февраля выявлено 47 640 зараженных, а выздоровевших — 42 642. За сутки вылечились 249 пациентов.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 96, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 19, Вольском — 11.

Среди зараженных за сутки 12 несовершеннолетних и 97 человек старше 60.

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