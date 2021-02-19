Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В ТЦ «Мир» спасатели перекусили кольцо женщине

Палец отек и не позволил снять украшение самостоятельно
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Спасатели перекусили кольцо женщине с отеком

Спасатели перекусили кольцо женщине с отеком

Фото: Саратовская городская служба спасения

В Саратове помощь спасателей потребовалась сотруднице торгового центра «Мир».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, на Московскую, 113/117 бригада выезжала 18 февраля.

Помощь потребовалась сотруднице торгового центра

Помощь потребовалась сотруднице торгового центра

Фото: Саратовская городская служба спасения

Отек не позволил женщине снять с пальца обручальное кольцо. Спасатели перекусили его и освободили женщину.

Сильный отек не позволил снять кольцо самостоятельно

Сильный отек не позволил снять кольцо самостоятельно

Фото: Саратовская городская служба спасения

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП