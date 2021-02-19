В ТЦ «Мир» спасатели перекусили кольцо женщине

Спасатели перекусили кольцо женщине с отеком
Фото: Саратовская городская служба спасения
В Саратове помощь спасателей потребовалась сотруднице торгового центра «Мир».
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, на Московскую, 113/117 бригада выезжала 18 февраля.
Помощь потребовалась сотруднице торгового центра
Фото: Саратовская городская служба спасения
Отек не позволил женщине снять с пальца обручальное кольцо. Спасатели перекусили его и освободили женщину.
Сильный отек не позволил снять кольцо самостоятельно
Фото: Саратовская городская служба спасения
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