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Житель Энгельса раскаялся в нападении на женщину в подъезде

Он попытался ее изнасиловать на лестнице
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Преступление было совершено на лестничной клетке

Преступление было совершено на лестничной клетке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе арестован мужчина, обвиняемый в нападении на женщину в подъезде.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около 10 вечера 11 февраля.

Обвиняемый был взят под стражу

Обвиняемый был взят под стражу

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, женщина зашла в подъезд своего дома, а следом проскользнул 23-летний злоумышленник. Он догнал свою жертву на лестничной площадке и совершил насильственные действия сексуального характера. К счастью, в тот момент в подъезд зашли другие жильцы, которые спугнули нападавшего. Он сбежал, но вскоре был задержан полицией.

Во время допроса мужчина сознался и раскаялся. Он был арестован.

Мужчина показал, как напал на женщину

Мужчина показал, как напал на женщину

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Криминал