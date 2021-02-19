Житель Энгельса раскаялся в нападении на женщину в подъезде

Преступление было совершено на лестничной клетке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе арестован мужчина, обвиняемый в нападении на женщину в подъезде.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около 10 вечера 11 февраля.
Обвиняемый был взят под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, женщина зашла в подъезд своего дома, а следом проскользнул 23-летний злоумышленник. Он догнал свою жертву на лестничной площадке и совершил насильственные действия сексуального характера. К счастью, в тот момент в подъезд зашли другие жильцы, которые спугнули нападавшего. Он сбежал, но вскоре был задержан полицией.
Во время допроса мужчина сознался и раскаялся. Он был арестован.
Мужчина показал, как напал на женщину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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