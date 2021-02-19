Житель Балакова отправился в колонию за кусание полицейского

В Балакове Саратовской области местный житель напал на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 35-летний мужчина уже был судим.

Суд установил, что утром 1 августа гражданин был пьян и находился у магазина на улице Комарова. Муж одной из продавщиц сделал ему замечание, но в ответ получил угрозу ножом.

Полицию вызвала жена пострадавшего, но злоумышленник не стал дожидаться приезда правоохранителей и кинулся бежать. Однако его все же удалось задержать. В салоне служебной машины пьяный мужчина принялся нецензурно ругаться, а потом несколько раз куснул полицейского за руку.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на 3,5 года.

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