Завтра в Саратовской области ожидается туман и слабый мороз

Сегодня, 19 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами ожидается слабый снег, утром — туман с видимостью 500-1000 метров.

На дорогах будет скользко.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 12 м/с.

Столбик термометра опустится до -12…-17 градусов, местами в южной половине до -7 градусов.

Напомним, год назад в этот день был теплее, столбик термометра поднимался до пяти градусов.

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