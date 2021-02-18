Саратовский «Кристалл» проиграл «Динамо-Алтаю»

Сегодня, 18 февраля, в Барнауле саратовский «Кристалл» проиграл местному «Динамо-Алтаю».

Счет открыли хозяева на пятой минуте, на 25-й они начали вести со счетом 2:0.

Потом началась оживленная борьба, которая закончилась со счетом 4:3 в пользу барнаульцев.

Еще одна встреча соперников пройдет 20 февраля.

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