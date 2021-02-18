Обнародован график вакцинации от коронавируса в ТЦ Саратова и Энгельса

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Минздрав Саратовской области опубликовал график вакцинации от коронавируса в торговых центрах Саратова и Энгельса.
Привиться можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в любом лечебном учреждении, проводящем вакцинацию.
Кроме того, организована работа мобильных пунктов с соблюдением санитарных норм и требований в отдельных помещениях, оснащённых компактными обеззараживателями воздуха и необходимым запасом лекарственных средств для оказания экстренной помощи.
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