В двух саратовских селах объявлен карантин по бешенству

В двух саратовских селах установлен карантин по бешенству животных. Опубликованы соответствующие постановления за подписью главы региона Валерия Радаева.

Речь идет о территории у техбазы ООО «Коммунальщик» в районе поселка Заволжский и селе Золотовка Марксовского района.

В первом случае причиной ограничений стала павшая собака, во втором лиса.

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