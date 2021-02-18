Саратовская область оцифровала здравоохранение на «троечку»

Цифровая зрелость Саратовской области по итогам 2020 года в сфере здравоохранения признана удовлетворительной. О результатах исследования сообщил 19 февраля вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Точное место Саратовской области в рейтинге пока не известно. В лидерах регион не значится, в аутсайдерах тоже. В этой связи можно говорить об оценке «удовлетворительно».

Известно, что в в топ-10 лучших регионов вошли Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В числе отстающих - Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская, Ивановская области, Камчатский, Ставропольский края, Еврейская автономная область, Республика Крым.

Оценивались прежде всего оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, межведомственное электронное взаимодействие, внедрение медицинских информационных систем, предоставление услуг на портале «Госуслуг».

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