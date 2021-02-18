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Общество

В Саратовской области запланировано собрать 6 миллионов тонн зерна

Об этом сообщили на заседании коллегии минсельхоза региона
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 февраля, на заседании коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области обсудили планируемый сбор зерна.

Глава профильного ведомства Роман Ковальский отметил, что по прогнозу валовой сбор составит 4,2 миллиона тонн.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев удивился этой цифре и указал, что нужно не расслаблять производителей.

-Все говорят, что ниже шести миллионов не будет урожая, — подчеркнул глава региона.

Он призвал чиновника пересмотреть прогноз.

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