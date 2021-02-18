В Саратовской области запланировано собрать 6 миллионов тонн зерна

Сегодня, 18 февраля, на заседании коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области обсудили планируемый сбор зерна.

Глава профильного ведомства Роман Ковальский отметил, что по прогнозу валовой сбор составит 4,2 миллиона тонн.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев удивился этой цифре и указал, что нужно не расслаблять производителей.

-Все говорят, что ниже шести миллионов не будет урожая, — подчеркнул глава региона.

Он призвал чиновника пересмотреть прогноз.

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