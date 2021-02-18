Саратовский биатлонист стал серебряным призером в эстафете на Кубке мира

Саратовский биатлонист Никита Поршнев в составе эстафетной четверки сборной России выиграл серебряную медаль на четвертом этапа Кубка мира IBU.

Гонка прошла 18 февраля в словенском Осрблье.

Поршнев бежал третий этап. Наш квартет Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев и Семён Сучилов использовали всего шесть дополнительных патронов, это лучший стрелковый результат в эстафете.

Первое место заняли немецкие биатлонисты которые даже с одним штрафным кругом бежали быстрее.

Напомним, Никита Поршнев накануне выиграл золото в индивидуальной гонке.

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