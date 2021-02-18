В Саратове запретили стоянку на трех улицах

В Саратове вскоре установят новые дорожные знаки на трех улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» будут стоять на улице Пугачева и действовать на участок от Большой Казачьей до Вавилова.
Знак 3.30 также будет стоять на Большой Садовой и действовать на участок от Соколовой до дома №224а по Большой Садовой.
Знаки 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» будут стоять на улице Школьная.
Решение об установке знаков приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Саратове.
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