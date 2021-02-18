Сотрудников Дома культуры в Светлом заподозрили в подлоге на 1,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, совершенном должностными лицами МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело было возбуждено по материалам органов безопасности в войсках ФСБ России и прокуратуры Татищевского района.
Следствие считает, что в январе 2020 года между администрацией Светлого и Домом культуры было заключено соглашение о предоставлении субсидий для проведения ремонта.
8 декабря муниципальное учреждение подписало договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт фасада здания на улице Центральная. А уже 29 декабря подписаны акты КС-2 о полном выполнении работы и акты КС-3, согласно которым стоимость превысила 1,2 млн рублей.
Деньги были перечислены 30 декабря. Хотя на тот момент ремонт не был выполнен полностью.
Начата проверка, изъята документация.
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