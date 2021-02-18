В Саратове сносят незаконные ларьки у Крытого рынка

В Саратове начался снос ларьков у Крытого рынка.

В группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина опубликована видеозапись процесса демонтажа и впечатления жителей.

- Вячеслав Володин еще летом обращал внимание городских властей на незаконно установленные объекты торговли в исторической части Саратова. Он отмечал, что необходимо создать комфортные условия для предпринимателей и выделить специальные места под торговлю, — напомнили сторонники.

Местные жители остались довольны снос. Ларьки портят внешний вид площади и пешеходной зоны.

Примечательно, что эти объекты ранее уже сносили. Но позже они вновь появились.

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