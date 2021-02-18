В Саратовской области женщины пострадали при продаже свадебных платьев мужчинам

Жительница Красноармейска Саратовской области попалась на удочку мошенников и потеряла почти 20 тыс. рублей. Жительница Ртищевского района потеряла в аналогичной ситуации 27 тыс. рублей.

Обе воспользовались услугами одного из популярных сайтов объявлений. Там каждая из них разместила информацию о продаже свадебного платья.

Через некоторое время в мессенджере им пришли сообщения от незнакомцев с предложением купить платье и ссылкой на неизвестный сайт для перевода денег за товар. Каждая из женщин на этих сайтах ввела данные банковской карты и коды. После этого выяснилось, что с их карт списали деньги.