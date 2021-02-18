Зампред саратовского правительства Андрей Архипов отправился в Чебоксары

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов отправился в Чебоксары.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, он возглавляет делегацию в выездной стажировке по программе «Федеральная практика» в Приволжском федеральном округе.

В состав делегации входят: представители министерства экономического развития области, «Корпорации развития Саратовской области», руководители крупных промышленных предприятий региона.

На стажировке будут рассмотрены, в частности, особенности региональной промышленной политики, стандартизации, цифровая маркировка товаров и меры поддержки экспорта.

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