Занятия в школах Балакова и Энгельса возобновляются

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На основании официального прогноза погоды комитет образования администрации Балаковского района сообщил о возобновлении в пятницу, 19 февраля, занятий для учащихся всех классов — с 2 по 11.
Такое же решение принял комитет по образованию администрации Энгельсского района.
Напомним, с 19 февраля возобновляются занятия для всех школьников в Саратове.
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