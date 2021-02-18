Занятия в школах Балакова и Энгельса возобновляются

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На основании официального прогноза погоды комитет образования администрации Балаковского района сообщил о возобновлении в пятницу, 19 февраля, занятий для учащихся всех классов — с 2 по 11.

Такое же решение принял комитет по образованию администрации Энгельсского района.

Напомним, с 19 февраля возобновляются занятия для всех школьников в Саратове.

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