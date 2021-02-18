В ДТП на Топольчанской в Саратове пострадал четырехлетний мальчик

ДТП на Топольчанской. Фото соцсетей
Как сообщили в ГИБДД Саратова, 18 февраля примерно в 15:15 на пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой в Саратове произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и «Лада Веста».
На месте ДТП работает Госавтоинспекция Саратова.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадал четырехлетний малыш. Он был пристегнут в автокресле в «Ладе Веста».
Мальчик госпитализирован.
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