Губернатор Радаев потребовал больше зерна и сахара

Валерий Радаев потребовал от минсельхоза скорректировать планы. Фото пресс-службы губернатора

Вместо 4,2 млн тонн зерна, которые, как планирует региональный Минсельхоз, смогут собрать в 2021 году местные сельчане, глава региона потребовал собрать почти на треть больше. Об этом Радаев высказался на прошедшей 18 февраля коллегии министерства сельского хозяйства.

- Вы не ставите амбициозных задач — в прошлом году произвели более 5 млн тонн, а на этот год планируете только 4,2 млн тонн! Разберитесь со структурой производства. Задача стоит — собрать 6 млн тонн, все это нужно увязать с развитием орошения, с нашим экспортным потенциалом, — заявил Валерий Радаев министру сельского хозяйства Роману Ковальскому.

Отдельно губернатор обратил внимание на вопрос цены на сахар. Эксперты уже предрекают значительный рост цен на этот продукт.

- Нужно сбалансировать производство сахара на территории области. Никаких колебаний цен на сахар жители региона не должны чувствовать, — поставил задачу Радаев.

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