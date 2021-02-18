Саратовская область – вновь в лидерах по росту цен на продукты

Рост цен на продукты в Саратовской области остается одним из самых высоких в России.
Об этом свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по итогам января 2021 года.
В Саратовской области цены на продовольственные товары поднялись на 10,2%. Выше – только в Дагестане, на 10,85%.
- Это небогатые регионы, доходы населения там ниже среднероссийского уровня. Кроме того, в этих субъектах доля трат домохозяйств на еду выше, чем в среднем по стране, – считают эксперты компании.
Такой же рост цен был зафиксирован в регионе по итогам декабря 2020 года.
В среднем по стране продукты подорожали на 7,57%.
- Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет, – заявили в компании.
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