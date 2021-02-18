Саратовец зарезал друга детства по незначительному поводу

Следователи в Ленинском районе Саратова ходатайствовали о взятии под стражу 45-летнего местного жителя, который признался в убийстве друга.

Как уточнили в СУ СКР по региону, картину преступления уже установили – 47-летний мужчина погиб от удара ножом в грудь. Который нанес ему 45-летний друг детства.

Днем 9 февраля они выпивали и выпили столько, что несмотря на дружбу начался конфликт. Причем по незначительному поводу. После удара ножом убийца сам вызвал полицию.

Суд уже принял решение о помещении его под стражу на время следствия.