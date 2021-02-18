Обвиняемого в насилии белоруса выдворили из Саратовской области

Прокуратура Саратовской области экстрадировала 25-летнего гражданина Республики Беларусь.

- Его разыскивали правоохранители соседнего государства за применение насилия в отношении должностного, выполняющего служебные обязанности по охране общественного порядка, и угрозу убийством, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В феврале 2020 года вечером в общежитии в Витебской области пьяный парень применил насилие к сотруднику МЧС, который прибыл для проверки сообщения о возгорании в комнате. В апреле того же года он с ножом в руке в том же общежитии угрожал женщине убить ее.

Злоумышленника отправили под домашний арест, но он его нарушил, и ему изменили меру пресечения на содержание под стражей.

Парня задержали в феврале 2021 года в Татищевском районе Саратовской области и экстрадировали в Беларусь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.