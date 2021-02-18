Саратовские школьники завтра вернутся за парты

Завтра, 19 февраля, в Саратове школьники вернутся за парты.

- Занятия возобновляются для учеников 2–11 классов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

При этом родители могут оставить детей дома, если считают нужным, и предупредить классного руководителя.

Первоклассники остаются на каникулах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.