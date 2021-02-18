Двое воронежцев вытащили из кафе в Саратове елку и поставили у себя дома

В Саратове осудили 21 и 22-летнего жителей Воронежской области за грабеж группой лиц по предварительному сговору.

- Вечером 11 декабря молодые люди открыто похитили из кафе в Кировском районе искусственную елку с игрушками стоимостью 7,5 тыс. рублей и привезли ее к себе домой, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Свою вину мужчины признали и активно способствовали расследованию дела.

Суд приговорил каждого к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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