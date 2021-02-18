В Саратове подросток отравился выхлопными газами в гараже

В Саратове подросток вчера, 17 февраля, надышался выхлопными газами в гараже.

- В Саратовскую детскую областную клиническую больницу поступил 16-летний студент техникума. Он отравился в гараже, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прокуратура области организовала проверку. Будут установлены условия жизни и воспитания подростка, а также то, как родители исполняют свои обязанности.

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