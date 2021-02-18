В Саратовской области с начала пандемии от коронавируса умерли 36 медиков

С начала пандемии в Саратовской области 36 медиков скончались от коронавируса. С начала 2021 года 684 медработника получили выплаты, еще несколько сотен документов на выплаты находятся сейчас у работников соцстраха.

Такие данные огласил 18 февраля на брифинге первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

С начала пандемии в коронавирусные стационары поступили 627 пациенток акушерско-гинекологического профиля, из них 469 беременных. Сейчас из них 10 находятся в стационарах, в тяжелом состоянии две женщины, еще 14 наблюдаются на дому.

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