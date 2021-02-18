В Саратовской области привитых от коронавируса уже больше, чем заразившихся

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Среди заболевших коронавирусом в Саратовской области 61,6% - женщины. Сегодня 1837 пациентов находятся в коронавирусных стационарах, 1791 из них - с пневмонией. На утро 18 февраля развернуто 2372 койки, из них 535 свободны.

Всего сегодня 552 пациента на кислородной поддержке, 1914 зараженных находятся на амбулаторном лечении.

На сегодня 49261 человек в Саратовской области привит, это уже больше, чем заболело коронавирусом. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

О возможности выбора между разными вакцинами Шувалов пояснил, что это зависит от поставок того или иного препарата.

- В марте ожидаем поставки «ЭпиВакКороны», как другие вакцины поступят в оборот будем ими прививать. Выбирать будет врач, что колоть, а если возможность есть разными, то может и пациент.

По словам представителя регионального Роспотребнадзора Игоря Вяткина, заболеваемость ниже ста человек в день и до минимальной опуститься после того, как процент привитого населения перерастет за 40%.

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