За сутки в Саратовской области еще три человека скончались от коронавируса

За сутки в Саратовской области от коронавируса скончались три человека.
По данным регионального минздрава,74-летний мужчина имевший сопутствующую патологию — дилатационную кардиомиопатию, желчнокаменную болезнь.
Еще один скончавшийся мужчина 71 года ранее перенес ишемический инсульт.
Также умерла от коронавируса 74-летняя женщина с атеросклеротической болезнью сердца.
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