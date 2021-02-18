За сутки в Саратовской области еще три человека скончались от коронавируса

За сутки в Саратовской области от коронавируса скончались три человека.

По данным регионального минздрава,74-летний мужчина имевший сопутствующую патологию — дилатационную кардиомиопатию, желчнокаменную болезнь.

Еще один скончавшийся мужчина 71 года ранее перенес ишемический инсульт.

Также умерла от коронавируса 74-летняя женщина с атеросклеротической болезнью сердца.

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