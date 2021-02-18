В Вольске на улице насмерть замерз 59-летний мужчина

В Вольске местный житель нашел на улице труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске на улице насмерть замерз мужчина.

- По предварительным данным, вечером 17 февраля местный житель заметил на улице Ульяновская тело мужчины, которое лежало на обочине. Гражданин уже не подавал признаков жизни, и очевидец вызвал скорую помощь и полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Умершим оказался 59-летний житель Вольска.

Следователи организовали доследственную проверку и признаков насильственной смерти не обнаружили. Предполагается, что мужчина умер от переохлаждения.

Предполагается, что мужчина умер от переохлаждения Фото: СУ СКР по Саратовской области

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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