Градозащитники в Саратове предлагают спасти от сноса несколько домов в центре

Дом на Тулупной,7. Фото мэрии Саратова

Из пяти предназначенных к сносу домов в центре Саратова градозащитники предлагают сохранить четыре.

Накануне все пять адресов посетили члены градозащитного совета: общественники и городские чиновники во главе с председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталией Даниленко.

По ее данным, в этом году в городе собрались снести 25 многоквартирных домов. Из них 20 находятся в Заводском районе и не относятся к центральной зоне, не входят в историческую застройку.

Градозащитники высказали мнение, что два дома — на Тулупной, 7 и Рахова 130/75 — хорошие варианты, чтобы их приспособить для современного использования и сохранить для города.

Градозащитники и чиновники осмотрели предназначенные к сносу дома в историческом центре

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» участник осмотра, общественник Максим Музалевский, практически все здания в историческом центре, которые предлагают снести, возможно восстановить, сохранив тем самым историческую застройку. Предстоит серьезная работа по привлечению инвесторов.

Дом на Хользунова, 43 также входит в историческую застройку, а вот пострадавшую от пожара пристройку к нему под литерой С вполне возможно снести.

Еще два дома находятся во дворах и не выходят фасадами на улицы, это Советская, 49 (литера Г), Сакко и Ванцетти, 49 (литера Ж). При этом дом на Советской и Чапаева вполне может послужить людям после соответствующей реконструкции.

Ранее на заседании градозащитного совета при Саратовской облдуме было заявлено, что мэрия Саратова планирует расселить и снести в ближайшее время более сотни многоквартирных домов.

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