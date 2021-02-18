Коронавирус отправил по домам целую школу и 50 классов в Саратовской области

В Саратовской области на 18 февраля из-за коронавируса не работает школа в Озинском районе. Там заболели двое сотрудников.

- Также закрыты 50 классов в 42 школах региона. На самоизоляции 1 196 учеников и 31 педагог, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования.

Частично закрыты Базарно-Карабулакский техникум агробизнеса, Саратовский колледж водного транспорта и строительства, Энгельсский промышленно-экономический колледж, филиал СГТУ в Петровске.

Полностью закрыт детсад в Дергачевском районе и 13 групп в 12 детсадах области.

Также полностью закрыта школа в Краснопартизанском районе из-за ОРВИ и 13 классов в девяти школах. Дома сидят 399 учеников.

По этой же причине не работает детсад в Самойловском районе и по одной группе в трех детсадах Саратова.

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