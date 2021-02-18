В Саратовской области сотни школ не учатся из-за морозов

В Саратовской области из-за морозов сегодня, 18 февраля, дома остаются сотни тысяч школьников.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве, занятия отменены в 38 муниципальных образованиях региона.

С 2 по 4 классы не учатся 613 ребят из 14 школ Александрово-Гайского, Перелюбского и Турковского районов.

С 2 по 6 классы уроки отменили у 8 тыс. учеников 118 школ 12 районов: Аркадакский, Дергачевский, Ершовский, Калининский, Лысогорский, Озинский, Перелюбский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Турковский, Федоровский.

С 2 по 9 классы остались дома 378 ребят из десяти школ Татищевского и Хвалынского районов.

С 2 по 11 классы не учатся 180 тыс. школьников из 610 учебных заведений 31 муниципального образования: Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Перелюбский, Питерский, Пугачевский, Саратовский, Советский, Татищевский, Федоровский, Энгельсский районы, ЗАТО Светлый, ЗАТО Шиханы, поселок Михайловский, город Саратов.

На «дистанционке» — 189 тыс. школьников.

На учебу, несмотря на морозы, пошли ученики школ Балашовского, Романовского, Самойловского районов.

В школах Марксовского района по 23 февраля организованы каникулы.

Также каникулы сейчас идут у первоклассников региона — почти 27 тыс. человек.

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