Бондаренко обжалует решение суда о штрафе за участие в несанкционированной акции

Николай Бондаренко Фото: Александр Уриевский

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжалует решение Фрунзенского районного суда.

В областном исполкоме «КП-Саратов» подтвердили, что Бондаренко подал апелляцию.

Напомним, политика 8 февраля оштрафовали на 20 тыс. рублей за административное правонарушение — участие в несанкционированной акции в Саратове 31 января.

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