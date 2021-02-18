Бондаренко обжалует решение суда о штрафе за участие в несанкционированной акции

Николай Бондаренко
Фото: Александр Уриевский
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжалует решение Фрунзенского районного суда.
В областном исполкоме «КП-Саратов» подтвердили, что Бондаренко подал апелляцию.
Напомним, политика 8 февраля оштрафовали на 20 тыс. рублей за административное правонарушение — участие в несанкционированной акции в Саратове 31 января.
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