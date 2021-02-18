На мосту Саратов — Энгельс столкнулись две иномарки

На мосту Саратов — Энгельс сегодня утром, 18 февраля, случилась авария.
В 08:50 произошло столкновение Hyundai Solaris с 47-летней женщиной за рулем и Citroen Berlingo, который вел 35-летний мужчина.
- За помощью обратилась водительница легковушки и ее 39-летняя пассажирка. Их отпустили после медосмотра, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.
Из-за аварии образовалась серьезная пробка на мосту и на выезде из Энгельса.
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