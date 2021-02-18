В интернатах Саратовской области от коронавируса привили почти тысячу человек

В 21 социозащитном учреждении Саратовской области прививают от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, вакцинируют препаратом «Спутник V» в два этапа с перерывом в 21 день. Сейчас первую дозу получили 985 сотрудников и постояльцев, а вторую — около 150 человек.

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет.

Напомним, ранее в домах-интернатах происходили вспышки коронавируса.

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