Панков: Выделены средства на завершение строительства Чапаевского санатория

Средства на работы в Чапаевском санатории помог привлечь спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом депутат Госдумы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Буквально недавно проводил встречу с главными врачами, директорами санаториев области. По оказанию помощи нашим здравницам. Среди участников были и представители Чапаевского санатория. Отмечу — там уникальные природные условия и высококлассные специалисты. Туда приезжают лечиться люди со всей страны. Есть больные из других государств. И очень нужен новый корпус, который пока не достроен.

В прошлом году выделялось финансирование на подведение коммуникаций, строительство лифтовой шахты и внутренних перегородок. А потом стройка встала. Вынужден был снова обратиться к Вячеславу Володину по вопросу выделения средств на завершение строительства. У области их нет. Федеральные программы все уже утверждены.

И вот сегодня спикер сообщил о выделении 100 млн рублей на строительство Чапаевского санатория. Это будут привлеченные ресурсы. Их должно хватить на завершение объекта. Без оборудования.

Сегодня главное — достроить здание. Это необходимо, чтобы обеспечить больше людей качественным лечением. Уже сейчас нужно отобрать строительную организацию. Подготовить всю документацию, составить график работ. И возобновлять строительство. Контроль буду вести вместе с жителями, — пишет Николай Панков.

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