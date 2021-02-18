Три улицы в Саратове остались без воды

Сегодня, 18 февраля, три улицы в Саратове из-за работ коммунальщиков остались без воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об Алексеевской, 22\26, Наумовской, 21\29, 31\37, Аптечной, 49\53.
Ограничения продлятся ориентировочно до 15:00, пока коммунальщики не закончат работы.
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