Саратов занимает одно из последних мест в рейтинге городов по активности телефонных мошенников

Телефонные мошенники не торопятся залегать на дно — каждый из нас слышал о том, как один звонок с неизвестного номера мог оставить человека без денег. В феврале 2021 года независимое исследовательское агентство Zoom Market выяснило, жители каких городов чаще всего сталкиваются со злоумышленниками.

Больше всего досаждают звонками жителям Москвы, Казани, Санкт-Петербурга. В конце списка — Саратов, Омск, Пермь, Иваново и Чита.

С телефонными мошенниками сталкивались 33 процентов жителей РФ или их знакомые. Из них 87% злоумышленники представлялись как сотрудники банков.

Опрос показал, что после этого продолжают общение 59% респондентов, 38% бросают трубку, а 3% пытаются «потроллить» звонившего.

Только для 1% респондентов беседа закончилась лишением средств.

Кроме того, 71% опрошенных указали, что отвечают на все входящие звонки, в том числе с незнакомых номеров.

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