За сутки в Саратовской области еще 223 человека заразились коронавирусом

За сутки коронавирус подтвердился у 223 человек в Саратовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за сутки еще 223 человека заразились коронавирусом.

На 18 февраля в регионе зарегистрировано 47 420 случаев COVID-19. Выздоровели из них 42 393 человека, за сутки — 248.

Больше всего случаев в Саратове — 97, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 17.

Из 223 зараженных у 54 наблюдается пневмония, у 161 — признаки ОРВИ. Оставшиеся восемь человек переносят коронавирус бессимптомно.

За сутки COVID-19 заболели десять детей до 14 лет и 85 человек старше 60 лет.

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