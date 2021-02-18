Каждый третий житель Саратовской области заводил на работе служебный роман

В Саратовской области у каждого третьего местного жителя случался роман с коллегой. Об этом сообщили в службе исследований одного из порталов по поиску работы.

В основном это представители туристической и гостинично-ресторанной сфер, менеджеры и специалисты HR-сферы.

Реже всего на этот шаг идут представители научно-образовательной сферы и рабочий персонал.

Свыше 30% работников отметили, что когда у них был роман с коллегой, они работали в разных отделах, а 25% — в одном.

Каждый десятый работник заявил, что руководство компании негативно относится к романам между сотрудниками.

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