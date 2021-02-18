Под Энгельсом водитель иномарки врезался на скорости в дерево

Автомобиль Chery врезался в дерево Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области вчера ночью, 17 февраля, водитель иномарки врезался в дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла на 439-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

В 01:45 43-летний водитель Chery A15 на высокой скорости съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчину госпитализировали с травмами.

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