Следствие раскрыло подробности убийства Оксаны Зайчиковой в Энгельсе

Мужчина рассказал подробности убийства своей жены Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области арестован 38-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 41-летней жены — Оксаны Зайчиковой.

Обвиняемый отправлен под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, около семи вечера 13 сентября он вернулся с работы и заподозрил, что женщина пьяна. Супруги повздорили, и мужчина ударил супругу бутылкой по голове, надавал пощечин и трижды ударил кулаком по телу.

Женщина упала, а мужчина лег спать, не придав значения ее травмам. Однако напрасно — утром он обнаружил, что та мертва.

Мужчина несколько раз ударил женщину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина завернул тело в мешок и бросил в подвал дома, где они жили, а потом подал в полицию заявление о пропаже жены.

Во время розыска подозрение пало на мужчину, и под тяжестью улик тот сознался, а также показал, где находится труп.

Обвиняемый показал, где спрятал тело Фото: СУ СКР по Саратовской области

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